Постоянное переедание нередко может быть связано с так называемым эмоциональным голодом или привычкой. Физиологически организм не нуждается в таком количестве еды, однако человек продолжает есть и не ощущает сытости.

С помощью еды человек может компенсировать нехватку эмоций в своей жизни или привыкнуть делать это в определенной обстановке, говорит психолог Дарья Гура.

— Наш мозг не различает, голодны ли мы фактически или эмоционально. Поэтому, когда человек не умеет управлять эмоциями, он их либо заедает, либо наоборот, не ест. В первом случае это приводит к перееданию, во втором — к полному отказу от еды, — отмечает Дарья Гура.

Оба состояния опасны для человека, ведь чреваты проблемами со здоровьем. Однако если об отказе от еды и опасном последствии анорексии говорят чаще, то теме переедания уделяют меньше внимания.

Но ведь переедание грозит набором лишнего веса, проблемами с ЖКТ. Если говорить о психологической составляющей проблемы переедания, то неконтролируемым поглощением еды человек может реагировать на стресс, недовольство своей жизнью, конфликты, проблемы на работе. Бороться с этой проблемой выйдет, лишь научившись контролировать свои эмоции.

— Нужно повышать свой эмоциональный интеллект, понимать и различать свои эмоции. Для этого следует задать себе вопрос: какую эмоцию я хочу сейчас заесть. Если не выходит определить, нужно поработать со специалистом, — дополняет Дарья Гура.

Также человек может переедать в определенных обстоятельствах, например, во время просмотра фильмов.

— Триггером может выступать не только ситуация, а и обстановка. Некоторые люди переедают, когда смотрят телевизор, потому что это неконтролируемое поглощение еды, — продолжает специалист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Психолог Харьков / онлайн (@dariagura)

Важно есть осознанно, воспринимая прием пищи как отдельную часть распорядка дня, ритуал, которому уделяется отдельное внимание и время.

Как бороться с перееданием