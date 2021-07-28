С 1 октября 2021 года в программу Доступные лекарства будут вовлечены украинцы, нуждающиеся в инсулине, а также в препаратах для лечения расстройств психики и эпилепсии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— Пациенты с расстройствами психики и поведения, с эпилепсией смогут получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой, — говорится в сообщении.

Также в программу включены лекарственные средства для лечения сахарного и несахарного диабета — инсулины и десмопрессин.

В настоящее время как раз завершается подготовка нормативно-правовых актов по инсулинам, которые пациенты также смогут получать бесплатно или с доплатой, но исключительно по электронным рецептам.

Для получения электронного рецепта необходимо иметь индивидуальный план лечения с определением типа диабета, который составит эндокринолог и введет его в электронную систему здравоохранения.

Для справки. В программе Доступные лекарства участвуют более 10 тыс. аптек, которым с начала 2021 года Минздрав возместил почти 35 млн грн.

Напомним, что в настоящее время по программе Доступные лекарства можно получить препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета II типа.