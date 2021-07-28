Коронавирус (COVID 19) в Киеве на 28 июля 2021: статистика по районам (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

По состоянию на среду, 28 июля, Киев продолжает лидировать по заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в столице зафиксировано 189 новых случаев Covid-19.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: