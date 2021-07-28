Ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета в Великобритания провели исследование, которое подтвердило, что у людей, перенесших Covid-19, наблюдалось заметное снижение восприятия информации об окружающей действительности, а также притуплялись внимание и память.

В ходе научной работы ученые сравнивали данные более 12,5 тыс. человек, которые выздоровели после Covid-19, с показателями контрольной группы с учетом социально-демографических факторов и популяционной изменчивости когнитивных функций.

Общая выборка составила более 81 тыс. жителей Великобритании со средним возрастом 46 лет.

Также исследователи определяли связь между степенью снижения уровня интеллекта и тяжестью течения заболевания.

— Наши тесты не следует рассматривать как тестирование на IQ в классическом смысле, так как они предназначались для более точного дифференцирования аспектов когнитивных способностей, — цитирует ученых Naked Science.

Результаты показали, что те, кто перенес Covid-19, хуже справились с тестированием в сравнении с теми, кто не болел. Самыми сложными оказались задания, требовавшие планирования и размышлений.

Ученые предполагают, что это связано с так называемым мозговым туманом, когда человеку становится трудно рассуждать и концентрировать внимание — именно эти симптомы соотносят с длительным Covid-19.

Наибольшее снижение уровня интеллекта обнаружили у тех, кого во время болезни госпитализировали в реанимацию и подключали к аппарату ИВЛ.

Далее шли пациенты, которые просто попали в больницу с Covid-19. За ними те, кто лечился дома.

Ученые отмечают, что падение когнитивных способностей после Covid-19 оказалось еще сильнее, чем у перенесших инсульт.

Источник: The Lancet