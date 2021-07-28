Украина готова к возможной новой волне коронавируса осенью 2021 года.

Об этом во время во время общения с журналистами на всеукраинском форуме Украина 30. Децентрализация заявил президент страны Владимир Зеленский.

— Мы готовы осенью (к новой волне коронавируса, — Ред.), чего не было — касательно больниц, коек, количества автомобилей скорой помощи, зарплаты врачей, которые получают 300% и борются с коронавирусом, — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, страна подготовилась на уровне европейских стран.

— У нас есть 90 тыс. открытых койкомест для больных коронавирусом, из них наполнение — от 10 до 50 тыс., — добавил Зеленский.

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Из-за распространения в мире индийского штамма коронавируса (Дельта) в Украине прогнозируют ухудшение эпидситуации осенью 2021 года. На территории страны уже выявили случаи инфицирования вариантом.

Чтобы избежать тяжелых последствий из-за очередной вспышки и роста количества летальных случаев в стране стоит ускорить темпы вакцинации от коронавируса.