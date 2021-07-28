Ученые Университета Отаго в Новой Зеландии получили новые доказательства в пользу аргумента о том, что послеродовая депрессия отличается от депрессии классической и требует отдельного изучения и специальной медицинской помощи.

— Послеродовая депрессия долгое время считалась подкатегорией большого депрессивного расстройства. Это состояние очень плохо диагностируется, и многие женщины страдают от него, не получая должного диагноза или лечения, — утверждает ведущий автор из Департамента пищевых наук Мей Пэн.

По ее словам, от 6 до 12% женщин страдают депрессией во время беременности, а более 20% после рождения ребенка. Устранение статуса послеродовой депрессии может иметь важные последствия для диагностики, лечения и исследования этого расстройства.

Экспериментатор говорит, что это первое в мире исследование, которое помогает показать, что сенсорные симптомы, связанные с послеродовой депрессией, сильно отличаются от симптомов большой депрессии.

В частности, пациентки с послеродовой депрессией демонстрируют нормальную обонятельную чувствительность, тогда как у пациенток с обычной депрессией обонятельная чувствительность значительно снижена.

В мультидисциплинарном исследовании оценивались обонятельные способности 39 матерей с депрессией в период до одного года после беременности. Полученные данные сравнивали с женщинами, которые не страдают депрессией.

Исследователи не обнаружили разницы между двумя группами с точки зрения их способности чувствовать запахи. Однако женщины с послеродовой депрессией испытывали разную интенсивность некоторых запахов.

Ученые предполагают, что послеродовая депрессия связана с изменениями в обонятельном восприятии более высокого порядка, но не с ранней обработкой запахов.

В настоящее время исследователи ищут финансирование для дальнейшего изучения влияния беременности на качество жизни женщин в долгосрочной перспективе.