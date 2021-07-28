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Людмила Грубник |

Путешествовали в РФ: в Украине подтвердили уже 17 случаев Дельта-штамма

коронавірус

По состоянию на 28 июля 2021 года в Украине выявили 17 случаев инфицирования индийским штаммом коронавируса Дельта.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

— Основные случаи были выявлены в Киеве, Закарпатской и Львовской областях, — отметил Игорь Кузин.

Кроме того, подавляющее большинство инфицированных имели опыт поездок в РФ или за границу, где фиксируются вспышки Дельта-штамма, добавил он.

Значительную часть случаев подтвердили методом ПЦР-диагностики, а не секвенирования ДНК.

— Сейчас в Украине используется два метода — ПЦР и секвенирование ДНК, — отметил спикер.

По его словам, Европа предоставила Украине 2 тыс. тестов для выявления Дельта-штамма.

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Индийский штамм коронавируса, по оценкам ученых, является более опасным из-за своей способности быстрее распространяться и провоцировать более сложное течение заболевания.

Весной 2021 года он значительно ухудшил эпидситуацию в Индии, позже он распространился по всему миру. В США, например, из-за мутации снова ввели масочный режим.

Источник: Україна 24

Фото: Depositphotos

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