По состоянию на 28 июля 2021 года в Украине выявили 17 случаев инфицирования индийским штаммом коронавируса Дельта.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

— Основные случаи были выявлены в Киеве, Закарпатской и Львовской областях, — отметил Игорь Кузин.

Кроме того, подавляющее большинство инфицированных имели опыт поездок в РФ или за границу, где фиксируются вспышки Дельта-штамма, добавил он.

Значительную часть случаев подтвердили методом ПЦР-диагностики, а не секвенирования ДНК.

— Сейчас в Украине используется два метода — ПЦР и секвенирование ДНК, — отметил спикер.

По его словам, Европа предоставила Украине 2 тыс. тестов для выявления Дельта-штамма.

Индийский штамм коронавируса, по оценкам ученых, является более опасным из-за своей способности быстрее распространяться и провоцировать более сложное течение заболевания.

Весной 2021 года он значительно ухудшил эпидситуацию в Индии, позже он распространился по всему миру. В США, например, из-за мутации снова ввели масочный режим.