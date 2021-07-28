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Вікторія Яснопольська |

Рана на пятке привела к трагедии: в Запорожье женщина умерла от столбняка

столбняк

В Запорожье скончалась 84-летняя местная жительница. У нее был диагностирован столбняк.

Выяснилось, что все началось с небольшой раны на пятке левой ноги. Именно через нее, по мнению врачей, и проникла смертельная инфекция, когда женщина работала на дачном огороде.

Недомогание она почувствовала спустя примерно пять дней после образования раны. Все началось с боли в горле при глотании, а закончилось реанимационным отделением местной больницы, куда женщину доставили в крайне тяжелом состоянии.

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Поскольку наблюдались трудности с дыханием, был подключен аппарат ИВЛ. Врачи констатировали острое мозговое нарушение. В итоге спустя два дня пациентка скончалась.

К слову, в ее медицинской карте была обнаружена запись о двух прививках от столбняка, сделанных в 1996 году.

— Этот случай в определенном смысле можно назвать классическим, поскольку именно через раны и порезы столбняк проникает в организм, — говорит семейный врач Людмила Сердюк.

По ее словам, патологические бактерии используют в качестве лазеек даже небольшие царапины, на которые человек вполне может не обратить внимания.

Смерть от столбняка в Запорожье

Можно ли было как-то предупредить такой трагический исход? Можно. Если бы женщина, во-первых, тщательно обработала рану и закрыла к ней доступ. Или, во-вторых, была бы повторно планово вакцинирована.

Под словом “планово” подразумевается введение вакцины от столбняка взрослым каждые десять лет, отметила терапевт.

Источник: Центр общественного здоровья

Фото: Depositphotos

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