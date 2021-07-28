Последствия вакцинации от коронавируса трудно отличить от первых симптомов инфицирования вирусом. Поэтому важно тестировать людей с признаками болезни, даже тех, кто недавно сделал прививки.

Ученые из Королевского колледжа Лондона изучили этот вопрос, для исследования они выбрали четыре вакцины — Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Также в нем приняли участие жители Великобритании в возрасте от 16 до 90 лет.

Они определили, что частота таких реакций организма, как головная и мышечная боль, впоследствии возросла, это не зависело от положительного результата теста. В то же время чихание и охриплость участились только у тех, у кого подтвердилось инфицирование коронавирусом.

У людей с негативными тестами хуже была ситуация с лихорадкой и болью в горле.

В то же время большой разницы в устойчивости симптомов у людей с положительным или отрицательным тестом не было.

Ученые отметили, что крайне важно тестировать всех граждан с признаками болезни, ведь если вакцинированные с реакциями не угрожают окружающим, то инфицированные с ранними симптомами болезни могут способствовать распространению коронавируса.

Источник: MedRxiv