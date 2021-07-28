Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 28 июля 2021

В мире по состоянию на 28 июля зафиксировали 196,1 млн случаев Covid-19, из них умерло уже более 4,1 млн человек. В Украине прогнозируют, что штамм Дельта станет доминантным в стране после того, как произойдет вспышка Covid-19.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 28 июля зафиксировали 717 случаев коронавируса. Выздоровели за сутки — 459 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 15 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.

По прогнозам инфекциониста Людмилы Мухарской, в Украине вспышка Covid-19 будет осенью. А штамм коронавируса Дельта, вероятно, будет доминировать в стране. В столице уже зарегистрировали первую смерть от этого варианта. Врачи говорят, что болезнь у тех, кто инфицировался опасным штаммом, протекает агрессивнее и быстрее.

Кроме того, Украина ввела обязательную самоизоляцию во время въезда из России и Индии. Ограничения будут касаться иностранцев, которые провели в этих странах последние семь дней.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 в мире зафиксировали за сутки в Индонезии (47 тыс.), Иране (33 тыс.) и России (22 тыс.). По количеству смертей за сутки в мировом рейтинге лидирует Индонезия, Россия и Мексика.

В Европе активнее всего коронавирус распространяется в России, Нидерландах и Бельгии. Украина среди стран мира занимает 67 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – 13 позицию.

Самоизоляция в Украине и вакцинация детей в мире: Covid-новости 28 июля / 2 фотографии

В Нидерландах всего за шесть дней с 6 по 10 июля суточный прирост заражений в стране увеличился от около 2 тыс. до более 10 тыс., однако теперь он падает.

Грузия зафиксировала суточный прирост заражений коронавирусом, который второй день подряд превышает 3 тыс. случаев. Последний раз такие показатели регистрировали в середине декабря 2020 года.

В Израиле разрешили вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 10 лет. Прививку препаратом от Pfizer смогут получить те, кто находится в зоне риска.

Итальянские регуляторы также одобрили использование вакцины против Covid-19 от Moderna для детей в возрасте 12-17 лет, что сделало ее вторым препаратом, одобренным для подростков, наряду с вакциной Pfizer.

ВОЗ зафиксировала с 19 до 25 июля рост на 21% количества смертей от коронавируса в мире. Зарегистрировано более 69 тыс. летальных случаев. Больше всего смертей в Северной и Южной Америке, а также в Юго-Восточной Азии.