Исследователи из Оксфордского университета в США приступили к первой фазе тестирования новой вакцины против чумы.

Противочумной препарат создан на основе платформы аденовирусного вектора ChAdOx1, который также успешно использовался при создании оксфордской вакцины против Covid-19.

Вакцину против чумы получат сорок здоровых взрослых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, чтобы оценить побочные эффекты и определить, насколько хорошо она индуцирует защитные антитела и Т-клеточные ответы.

— Пандемия Covid-19 показала важность вакцин для защиты населения от угрозы, создаваемой бактериями и вирусами, — отметил директор Oxford Vaccine Group профессор сэр Эндрю Поллард.

По его словам, за последнее тысячелетие чума угрожала миру несколькими ужасными волнами. И даже сегодня вспышки этой страшной болезни продолжают оставаться актуальными для ряда стран. Новая вакцина для предотвращения чумы важна и для их, и для нашей безопасности.

Пожалуй, самый известный пример чумной трагедии известен под названием Черная смерть 1300-х годов. Эта форма бубонной чумы стала крупнейшей глобальной пандемией в истории и унесла жизни сотни миллионов людей во всем мире.

Хотя в большинстве случаев чума благополучно ликвидирована, случаи заболевания продолжают ежегодно регистрироваться в сельских районах Африки, Азии и даже Америки.

Существует три различных типа чумы: бубонная, легочная и септическая. Бубонная форма приводит к летальному исходу в 30-60%, легочная форма почти всегда заканчивается смертью пациента. И бубонная, и легочная чума могут перерасти в опасную для жизни инфекцию крови, называемую сепсисом.

С 2010 по 2015 год во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 случая смерти. Относительно недавняя эпидемия на Мадагаскаре привела к 2119 случаям заболевания и 171 смертельному исходу с августа по ноябрь 2017 года.

— Хотя для лечения чумы можно использовать антибиотики, многие районы, где происходят вспышки, находятся в очень отдаленных местах. Именно им эффективная вакцина может предложить успешную стратегию профилактики для борьбы с болезнью, — отметила доцент кафедры вакцинологии Oxford Vaccine Group Кристин Роллиер.

Добровольцы, участвующие в исследовании, будут находится под экспертным наблюдением в течение 12 месяцев, прежде чем исследователи начнут оценивать данные, чтобы сообщить о своих выводах.

К слову, о том, что опасность чумной инфекции вполне реальна в современном мире, свидетельствует недавнее сообщение американских СМИ о смерти от чумы 10-летнего мальчика из штата Колорадо.