В США из-за распространения нового более опасного штамма коронавируса Дельта вновь усиливают карантинные меры и вводят масочный режим.

В первую очередь карантинное ограничение будет касаться районов, где фиксируется высокий уровень заболеваемости Дельта-вариантом.

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) призывают граждан снова надеть защитные средства, это затронет и тех, кто получил прививку от коронавируса.

Требование, в частности, касается учеников и сотрудников учебных заведений.

Кроме того, американцев призывают активно делать прививки от коронавируса, ведь иммунизация помогает остановить распространение вируса.

Индийский штамм коронавируса Дельта спровоцировал значительное ухудшение эпидситуации в Индии весной 2021 года. Там фиксировался рост числа больных и количества летальных случаев.

Позже он распространился в мире, что привело к вспышкам в ряде стран, среди которых — США, РФ, европейские государства. Случаи Дельта-штамма обнаружили уже и в Украине. Специалисты считают, что именно мутация может привести к обострению эпидситуации в конце лета или осенью.

Источник: AFP News Agency