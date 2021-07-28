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Людмила Грубник |

Прибывшим из РФ — особое внимание: Кабмин хочет изменить правила пересечения границы

Виктор Ляшко

Из-за распространения в мире более опасного штамма коронавируса Дельта правительство предлагает утвердить новые правила пересечения границы.

Об этом во время заседания Кабмина 28 июля 2021 года сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

В частности, предлагают внести изменения в карантинное постановление №1236, в части пересечения государственной границы и режима изоляции.

— Для граждан Украины, которые выехали за границу до момента вступления в силу постановления, возвращение домой будет оставаться беспрепятственным. После вступления в силу постановления граждане Украины продолжат беспрепятственно пересекать границу при наличии хотя бы одной прививки от коронавируса, — сообщил Виктор Ляшко.

Кроме того, иностранцам всегда нужно будет иметь отрицательный результат теста, страховой полис.

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— В случае отсутствия полного курса у иностранца или хотя бы одной прививки у гражданина Украины будет предложено установить приложение Вдома, — добавил министр.

Приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа, если за это время человек не получит отрицательный результат теста.

В случае положительного теста человек идет или на самоизоляцию, или на лечение — при необходимости.

— Особому контролю подлежат невакцинированные иностранцы и украинцы, прибывшие из Российской Федерации и Индии. Если они находились последние семь дней в этих странах, они подлежат обязательной изоляции или обсервации в течение 14 дней без возможности досрочного ее прекращения, — подвел итог Ляшко.

В мире активно распространяется штамм коронавируса Дельта, вариант обнаружили и в Украине.

Источник: Кабмин

Фото: УНИАН

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