В поезде Киев — Ужгород около часа ночи с субботы на воскресенье родился мальчик. Проводница сообщила диспетчерам железнодорожного вокзала в Тернополе, через который следует поезд, что в вагоне беременная женщина, которая плохо себя чувствует. Те заранее вызвали бригаду скорой помощи.

Медики зашли в купе вовремя и оказали роженице всю необходимую помощь.

Затем маму с новорожденным младенцем увезли в Тернопольский областной клинический перинатальный центр Мать и ребенок.

Сейчас мама с малышом находятся там.

В Украине становятся все популярнее роды дома. Однако часто мамы не считаются с угрозами, которые могут привести к летальному исходу. Родильные дома не исключают врачебных ошибок, но тем, кто обдумывает возможность родов дома, необходимо знать, как обезопасить рождение ребенка.

Источник: t1news.