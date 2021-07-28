Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

В поезде Киев — Ужгород родился мальчик

Младенец

В поезде Киев — Ужгород около часа ночи с субботы на воскресенье родился мальчик. Проводница сообщила диспетчерам железнодорожного вокзала в Тернополе, через который следует поезд, что в вагоне беременная женщина, которая плохо себя чувствует. Те заранее вызвали бригаду скорой помощи.

Читайте
Украинка приняла роды на борту самолета Qatar Airways, летевшего в Таиланд

Медики зашли в купе вовремя и оказали роженице всю необходимую помощь.

Затем маму с новорожденным младенцем увезли в Тернопольский областной клинический перинатальный центр Мать и ребенок.

Сейчас мама с малышом находятся там.

В Украине становятся все популярнее роды дома. Однако часто мамы не считаются с угрозами, которые могут привести к летальному исходу. Родильные дома не исключают врачебных ошибок, но тем, кто обдумывает возможность родов дома, необходимо знать, как обезопасить рождение ребенка.

Источник: t1news.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка