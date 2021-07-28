Для борьбы с распространением штамма коронавируса Дельта Украина вводит новые правила пересечения границы. В частности, украинцам и иностранным гражданам нужно иметь некоторые дополнительные документы для въезда на территорию страны.
Иностранцу понадобится страховой полис на случай заболевания коронавирусом, а также один из документов:
- отрицательный результат теста на коронавирус методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы);
- отрицательный экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы);
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от коронавируса веществами, одобренными ВОЗ.
Если эти документы отсутствуют, то иностранный гражданин устанавливает приложение Вдома и в случае отсутствия негативного теста на коронавируса обязуется начать самоизоляцию через 72 часа с момента пересечения границы.
Украинцы смогут пересечь границу беспрепятственно.
Для этого нужны такие документы:
- подтверждение получения полного курса вакцинации от коронавируса вакцинами, которые ВОЗ внес в перечень разрешенных для использования;
- справка 063-О о первой прививке из курса вакцинации от Covid-19.
Иностранцы с видом на жительство в Украине могут въехать в страну беспрепятственно при наличии документа о получении полного курса вакцинации от коронавируса. Если его нет, то гражданин устанавливает приложение Вдома и делает тест, в случае положительного результата он находится на самоизоляции.
В то же время приложение Вдома не ограничивает передвижения гражданина в первые 72 часа, оно начинает действовать с наступления третьих суток или в случае получения положительного результата теста.