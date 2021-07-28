Для борьбы с распространением штамма коронавируса Дельта Украина вводит новые правила пересечения границы. В частности, украинцам и иностранным гражданам нужно иметь некоторые дополнительные документы для въезда на территорию страны.

Иностранцу понадобится страховой полис на случай заболевания коронавирусом, а также один из документов:

отрицательный результат теста на коронавирус методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

отрицательный экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от коронавируса веществами, одобренными ВОЗ.

Если эти документы отсутствуют, то иностранный гражданин устанавливает приложение Вдома и в случае отсутствия негативного теста на коронавируса обязуется начать самоизоляцию через 72 часа с момента пересечения границы.

Украинцы смогут пересечь границу беспрепятственно.

Для этого нужны такие документы:

подтверждение получения полного курса вакцинации от коронавируса вакцинами, которые ВОЗ внес в перечень разрешенных для использования;

справка 063-О о первой прививке из курса вакцинации от Covid-19.

Иностранцы с видом на жительство в Украине могут въехать в страну беспрепятственно при наличии документа о получении полного курса вакцинации от коронавируса. Если его нет, то гражданин устанавливает приложение Вдома и делает тест, в случае положительного результата он находится на самоизоляции.

В то же время приложение Вдома не ограничивает передвижения гражданина в первые 72 часа, оно начинает действовать с наступления третьих суток или в случае получения положительного результата теста.