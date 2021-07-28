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Ольга Тетеріна |

В Израиле разрешили вакцинировать от Covid-19 детей от 5 до 10 лет

вакцинація

В Израиле разрешили вакцинировать от коронавируса детей от 5 до 11 лет. Но прививку смогут получить лишь те, кто имеет серьезные заболевания, которые могут привести к осложнениям Covid-19.

В Министерстве здравоохранения отметили, что вакцинироваться от коронавируса могут дети, которые страдают тяжелым ожирением, тяжелыми хроническими заболеваниями легких, нарушением нервного развития, застойной сердечной недостаточностью, серповидной анемией и тяжелыми аутоиммунными заболеваниями.

Дети получат дозы препарата производства Pfizer/BioNTech. Однако вторая доза будет втрое меньше обычной.

Минздрав Израиля приняло соответствующее решение из-за того, что компании Pfizer/BioNTech и Moderna начали исследовать влияние вакцины против коронавируса на детей от 5 до 11 лет.

К концу 2021 года или в начале 2022 года компания Moderna должна получить результаты исследований вакцины, чтобы подать заявку на разрешение использования своего препарата для детей младшего возраста.

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В компании Pfizer уже заявляли, что хотят подать заявку на прививку детей от 5 до 11 лет уже в сентябре этого года.

Сейчас в Израиле уже разрешили вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Правительство страны пытается прививать как можно больше людей, чтобы избежать распространения штамма коронавируса Дельта.

Из-за увеличения количества заражений в стране 25 июля вернули обязательное ношение масок в помещениях. Также во время посещения спортзала, ресторана, массового мероприятия нужно предоставить зеленый паспорт или сертификат о вакцинации.

Источник: The Times of Israel

Фото: Depositphotos

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