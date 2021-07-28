Сегодня, 28 июля, Всемирный день борьбы с гепатитом. Более чем уместный повод напомнить, что в Украине насчитывается около двух млн человек, инфицированных гепатитами С и В.

Каковы первые симптомы этого смертельно опасного заболевания? В чем состоит его опасность? Каковы общие принципы лечения? И, наконец, можно ли предупредить эту грозную патологию? На эти вопросы Факты ICTV попросили ответить семейного врача поликлиники Оболонского района Киева Людмилу Сердюк.

— Вероломство гепатита заключается в том, что первые его признаки обнаруживаются только тогда, когда процесс уже глубоко внедрился в организм, — отмечает терапевт.

По ее словам, если время обнаружения ранних стадий развития воспалительного процесса в тканях печени упущено, патологию уже крайне сложно обратить вспять.

Гепатиты бывают разные

Существует пять видов этой вирусной печеночной патологии – гепатиты А, В, С, D, Е.

Еще есть токсический гепатит, спрвоцированный длительным приемом агрессивных по своему воздействию лекарств. И гепатит аутоиммунный, природа которого до конца не изучена. Эта разновидность гепатита страшна тем, что иммунная система вдруг решает, что клетки печени чужды организму, и начинает их активно уничтожать.

Все эти гепатиты классически разделяют на острые и хронические.

Первые признаки гепатита

Самый характерный признак, по словам Людмилы Сердюк, это когда человек начинает чувствовать, где у него находится печень. В правом боку возникает ощущение тяжести, дискомфорта, словно что-то изнутри подпирает.

Кроме того, вследствие интоксикации организма начинает чесаться кожа, которая постепенно приобретает желтый оттенок. У человека с такими симптомами, как правило, наблюдается светлого цвета кал и темная, насыщенная моча.

Такой пациент быстро теряет вес вследствие отсутствия аппетита из-за практически непрекращающейся тошноты. Повышение температуры наблюдается не постоянно, но периодически.

Диагностика гепатита

Помимо внешней симптоматики, полное представление о состоянии печени дают результаты полного обследования: маркер гепатита, биохимия крови, УЗИ брюшины, биопсия печени.

Если человек подвержен в силу разных причин факторам риска, он может сдать анализы на гепатит в любой государственной или частной клинике.

Как заражаются гепатитом

Гепатитом А или болезнью Боткина можно заразиться в быту, через обычные домашние предметы или через одежду. Вот почему таких пациентов тщательно изолируют в период лечения.

Гепатит С передается половым путем или посредством грязных шприцов. Этой разновидности гепатита подвержены такие группы риска, как алкоголики, наркоманы, проститутки. Известны случаи, когда люди инфицировались гепатитом С во время маникюра или при нанесении татуировки.

Общие принципы лечения гепатита

После окончательной диагностики гепатита тактика лечения состоит в избавлении от первоначальной причины патологии с тем, чтобы после этого направить усилия на восстановление нормального функционирования печени.

При вирусном гепатите пациенту надлежит пройти противовирусную терапию, при токсическом – курс энтеросорбентов и антидотов, при аутоиммунном назначаются глюкокортикостероиды.

Как долго живут с гепатитом

— До самой старости, если пациент будет неукоснительно следовать врачебным предписаниям, — говорит Людмила Сердюк.

Кроме того, мы говорим об отказе от спиртных напитков и соблюдении строгой диеты с исключением, прежде всего, жиров.

Профилактика вирусных гепатитов

Максимально обезопасить себя от заражения гепатитом можно с помощью простых и доступных каждому способов. А именно: