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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Как приучить ребенка носить маску — топ-5 рекомендаций

Как приучить ребенка носить маску — топ-5 рекомендаций

Пандемия коронавируса не идет на спад, из-за чего маски еще долго будут неотъемлемой частью нашей жизни.

В связи с этим у некоторых родителей могут быть проблемы с тем, чтобы заставить своего малыша носить защитное средство. Журналисты CNN пообщались с экспертами и родителями и выяснили, что поможет приучить ребенка к ношению маски.

  • Изучить ребенка

Для начала мама или папа должны понять, как их ребенок относится к маскам, какие ассоциации они у него вызывают, понимает ли он, что происходит в мире, пугают ли защитные средства его.

Для этого нужно понаблюдать и поговорить с ребенком.

  • Объяснить ситуацию

Узнав позицию малыша, нужно объяснить ему, почему люди в мире вынуждены носить маски.

Это нужно делать так, чтобы ребенок понял. Нужно использовать понятия, которые он может осмыслить в своем возрасте. Можно даже сделать это в форме сказки или истории о супергероях.

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  • Вовлечь ребенка в процесс

Если ребенок сам выберет себе маску, которая ему нравится, или поможет маме сшить защитное средство, это может поспособствовать тому, что он будет охотнее ее носить.

  • Практиковать дома

Чтобы маска не вызывала страх и дискомфорт, можно пробовать носить ее дома. В этом помогут игры.

Также нужно, чтобы ребенок имел возможность рассмотреть свое новое отражение в зеркале, как он выглядит, как улыбается.

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  • Постоянно напоминать

Напоминание не будет лишним. Но это не должно быть ворчание, вызывающее у ребенка негативные эмоции.

Кроме того, родители сами должны быть примером для малышей и везде носить маски. Потому что если взрослые будут пренебрегать этим правилом, их дети будут поступать так же.

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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