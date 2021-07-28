Пандемия коронавируса не идет на спад, из-за чего маски еще долго будут неотъемлемой частью нашей жизни.

В связи с этим у некоторых родителей могут быть проблемы с тем, чтобы заставить своего малыша носить защитное средство. Журналисты CNN пообщались с экспертами и родителями и выяснили, что поможет приучить ребенка к ношению маски.

Изучить ребенка

Для начала мама или папа должны понять, как их ребенок относится к маскам, какие ассоциации они у него вызывают, понимает ли он, что происходит в мире, пугают ли защитные средства его.

Для этого нужно понаблюдать и поговорить с ребенком.

Объяснить ситуацию

Узнав позицию малыша, нужно объяснить ему, почему люди в мире вынуждены носить маски.

Это нужно делать так, чтобы ребенок понял. Нужно использовать понятия, которые он может осмыслить в своем возрасте. Можно даже сделать это в форме сказки или истории о супергероях.

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Вовлечь ребенка в процесс

Если ребенок сам выберет себе маску, которая ему нравится, или поможет маме сшить защитное средство, это может поспособствовать тому, что он будет охотнее ее носить.

Практиковать дома

Чтобы маска не вызывала страх и дискомфорт, можно пробовать носить ее дома. В этом помогут игры.

Также нужно, чтобы ребенок имел возможность рассмотреть свое новое отражение в зеркале, как он выглядит, как улыбается.

Постоянно напоминать

Напоминание не будет лишним. Но это не должно быть ворчание, вызывающее у ребенка негативные эмоции.

Кроме того, родители сами должны быть примером для малышей и везде носить маски. Потому что если взрослые будут пренебрегать этим правилом, их дети будут поступать так же.