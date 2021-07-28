Пандемия коронавируса не идет на спад, из-за чего маски еще долго будут неотъемлемой частью нашей жизни.
В связи с этим у некоторых родителей могут быть проблемы с тем, чтобы заставить своего малыша носить защитное средство. Журналисты CNN пообщались с экспертами и родителями и выяснили, что поможет приучить ребенка к ношению маски.
- Изучить ребенка
Для начала мама или папа должны понять, как их ребенок относится к маскам, какие ассоциации они у него вызывают, понимает ли он, что происходит в мире, пугают ли защитные средства его.
Для этого нужно понаблюдать и поговорить с ребенком.
- Объяснить ситуацию
Узнав позицию малыша, нужно объяснить ему, почему люди в мире вынуждены носить маски.
Это нужно делать так, чтобы ребенок понял. Нужно использовать понятия, которые он может осмыслить в своем возрасте. Можно даже сделать это в форме сказки или истории о супергероях.
- Вовлечь ребенка в процесс
Если ребенок сам выберет себе маску, которая ему нравится, или поможет маме сшить защитное средство, это может поспособствовать тому, что он будет охотнее ее носить.
- Практиковать дома
Чтобы маска не вызывала страх и дискомфорт, можно пробовать носить ее дома. В этом помогут игры.
Также нужно, чтобы ребенок имел возможность рассмотреть свое новое отражение в зеркале, как он выглядит, как улыбается.
- Постоянно напоминать
Напоминание не будет лишним. Но это не должно быть ворчание, вызывающее у ребенка негативные эмоции.
Кроме того, родители сами должны быть примером для малышей и везде носить маски. Потому что если взрослые будут пренебрегать этим правилом, их дети будут поступать так же.