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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Как защитить детей от штамма Дельта — советы Комаровского

вакцинація дітей

Взрослые ограждают себя от коронавируса вакцинацией, а как быть с детьми? ВОЗ рекомендовала прививать только подростков от 12 до 17 лет, а младшие остаются без защиты. Родителей справедливо волнует вопрос, не будет ли штамм Дельта опасен для малышей, ведь им не рекомендованы даже маски. Как их уберечь от инфекции?

— Никаких специфических средств защиты детей нет, — отвечает доктор Евгений Комаровский в Instagram. — Дети, как и взрослые, нуждаются в проветривании помещений. В общем, если есть малейшие сомнения в качестве вентиляции в помещениях, куда вы собираетесь идти с ребенком, лучше туда не ходить.

В этот непростой период нужно больше внимания уделять и проветриванию, и пребыванию на свежем воздухе, и минимизации контактов. Ребенок не должен общаться с незнакомыми людьми. Мамам не стоит брать малыша на рынок, в магазин. Сейчас можно заказать все продукты с доставкой в интернете.

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Доктор обращает внимание на то, что тяжесть болезни всегда связана с инфицирующей дозой. Особенность штамма Дельта как раз и состоит в том, что нужна меньшая доза для заражения, но нет достоверной информации, что Дельта вызывает тяжелые формы болезни у детей.

Фото: Depositphotos

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