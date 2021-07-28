В Украине в течение лета в разы увеличилось количество массовых пищевых отравлений, особенно от этого страдают дети. Так, в июле 16 детей и двое взрослых отравились в лагере в Карпатах, их госпитализировали.

Похожая ситуация произошла в Одессе. Там пятеро детей отравились супом, который ели в столовой больницы. Сейчас их жизни ничего не угрожает. В этом же городе девять детей отравились в отеле Bugaz Sea View. У них обнаружили острую кишечную инфекцию.

В июне более 87 человек в Харькове пострадали в результате отравления едой в местных заведениях питания. Во время исследований у некоторых пациентов обнаружили сальмонеллу и стафилококк.

Чтобы не допустить пищевого отравления, следует знать, как его можно вовремя выявить и предотвратить ухудшение состояния здоровья.

Симптомы пищевого отравления

тошнота;

рвота;

диарея;

боль в животе;

лихорадка;

слабость.

Причины возникновения

По словам врача-терапевта Анны Бакшеевой, пищевое отравление имеет множество потенциальных причин: бактерии, вирусы, простейшие. Наиболее распространенные — это кишечная палочка, сальмонелла, норовирус, гепатит А и листерия.

— К счастью, большинство ХТИ не нуждаются в лечении и самостоятельно проходят через несколько дней без помощи врача, — говорит она.

Как лечить отравление дома

Врач советует пить достаточное количество жидкости, которую организм теряет во время пищевого отравления. Для этого можно употреблять спортивные воды, разбавленные водой фруктовые соки, также можно рассасывать кубики льда.

А если пить не получается, то можно попробовать растворы для оральной регидратации. Также стоит помнить о питании, ведь от употребления одной воды продолжительность диареи увеличится. Бакшеева утверждает, что как только прошли рвота, тошнота, можно есть: каши (овсянка, рис), бананы, сладкие крекеры, сухари, картофель, вареные овощи, бульоны, желе, лапшу.

Когда стоит обратиться к врачу

Терапевт рекомендует обратиться к врачу, если возникают следующие признаки:

кровь в испражнениях или рвоте;

невозможность пить;

сильная рвота;

темная моча или отсутствие мочеиспускания;

сильная боль в животе;

диарея более 10 раз в день;

слабость в мышцах;

симптомы длятся более трех суток;

головокружение;

двоение в глазах.

Что запрещено делать во время отравления

Специалист утверждает, что во время пищевого отравления не стоит пить нифуроксазид. К тому же, запрещено самостоятельно принимать антибиотики, ведь вы не знаете, вызвала ли отравление бактерия.

Также не стоит принимать препарат лоперамид, ведь он показан как симптоматическое лечение в случае, когда температуры нет или она меньше 37,7, отсутствует кровь в кале, а количество походов в туалет более 10 за сутки. В противном случае — вы продлите отравление.

— Не рекомендуется “запускать” желудок прокинетиками или ферментами. Исключением может быть безудержная рвота, — добавила врач.

Она предупредила, что не стоит отпаиваться чаем или кока-колой. Кофеиносодержащие напитки раздражают слизистую желудка и могут спровоцировать рвоту. Также не стоит сидеть на строгой диете, когда состояние улучшилось.

Первая помощь во время пищевых отравлений

Во время пищевого отравления можно применить специальные электролитные смеси. Затем следует принять сорбент. Он соберет все токсины, не вышедшие естественным путем. Если есть боль в животе, то стоит принять спазмолитики.

Если все эти средства и меры не улучшат состояние – обращайтесь к врачу. Подробнее о первой помощи во время пищевых отравлений — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Анна Бакшеева