За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 717 человек. Из них 36 детей и 97 медработников.

Выздоровели за сутки – 459 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 15 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 507 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.