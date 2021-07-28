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Вікторія Яснопольська |

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 717 новых случаев Covid-19

коронавирус

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 717 человек. Из них 36 детей и 97 медработников.

Выздоровели за сутки – 459 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 15 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 507 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.

  • г. Киев — 189;
  • Винницкая область — 27;
  • Волынская область — 6;
  • Днепропетровская область — 24;
  • Донецкая область — 70;
  • Житомирская область — 7;
  • Закарпатская область — 4;
  • Запорожская область — 53;
  • Ивано-Франковская область — 9;
  • Киевская область — 17;
  • Кировоградская область — 2;
  • Луганская область — 30;
  • Львовская область — 23;
  • Николаевская область — 13;
  • Одесская область — 47;
  • Полтавская область — 18;
  • Ровенская область — 8;
  • Сумская область — 27;
  • Тернопольская область — 12;
  • Харьковская область — 32;
  • Херсонская область — 43;
  • Хмельницкая область — 14;
  • Черкасская область — 27;
  • Черновицкая область — 10;
  • Черниговская область — 5.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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