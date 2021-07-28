За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 717 человек. Из них 36 детей и 97 медработников.
Выздоровели за сутки – 459 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 15 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 507 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.
- г. Киев — 189;
- Винницкая область — 27;
- Волынская область — 6;
- Днепропетровская область — 24;
- Донецкая область — 70;
- Житомирская область — 7;
- Закарпатская область — 4;
- Запорожская область — 53;
- Ивано-Франковская область — 9;
- Киевская область — 17;
- Кировоградская область — 2;
- Луганская область — 30;
- Львовская область — 23;
- Николаевская область — 13;
- Одесская область — 47;
- Полтавская область — 18;
- Ровенская область — 8;
- Сумская область — 27;
- Тернопольская область — 12;
- Харьковская область — 32;
- Херсонская область — 43;
- Хмельницкая область — 14;
- Черкасская область — 27;
- Черновицкая область — 10;
- Черниговская область — 5.