В Украине вспышка Covid-19 будет осенью. А штамм коронавируса Дельта, вероятно, будет доминировать в стране.

Об этом сообщила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в комментарии одному из изданий. По ее словам, если в определенных странах, в том числе в Украине, люди не защищены, потому что не переболели и не вакцинированы, то есть ниша, куда вирус будет распространяться.

— Вспышка Covid-19, я думаю, будет в начале осени. В принципе, скорее всего, будет превалировать вариант вируса Дельта. Потому что он уже есть в Украине. Потому что он во многих странах мира. Одним из свойств этого штамма является то, что он быстро распространяется, — говорит врач.

В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что Украина готова к возможной новой волне коронавируса осенью 2021 года. В стране есть 90 тыс. открытых койкомест для больных Covid-19 из них наполнение – от 10 до 50 тыс.

По словам руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченка, пока что в Украине нет вспышки заболеваемости. Но риск ее возникновения остается высоким.

Сейчас по уровню заболеваемости страна находится на плато — ориентировочно 17 умерших в сутки. 27 июля стало известно о смерти пациента с Киева, который болел штаммом коронавируса Дельта.

По словам врачей, у больных этим вариантом на 2-3 день после госпитализации резко снижается сатурация, они не могут самостоятельно дышать. Возраст тяжелых пациентов молодой и составляет 30-40 лет. Медики прогнозируют резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в столице после проведения крестного хода 27 июля. Свои предположения они объясняют тем, что сегодня в ней приняли участие очень много верующих, в том числе и из России.