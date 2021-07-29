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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

$100 за Covid-укол: жителям Нью-Йорка будут платить за прививки

вакцинація

В Нью-Йорке хотят стимулировать граждан делать прививки от коронавируса с помощью денежных вознаграждений.

Гражданам будут платить $100 за Covid-укол, заявил мэр города Билл де Блазио.

— Я думаю, что это будет иметь большое значение для людей, — сказал Билл де Блазио.

Начиная с пятницы, 30 июля 2021 года, денежное вознаграждение будет выдаваться всем горожанам, которые записываются на прием в городских пунктах вакцинации.

Сейчас более 59% жителей города получили хотя бы одну дозу вакцины, однако этого, по словам мэра, недостаточно.

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В США начали делать прививки от коронавируса еще в декабре 2020 года, страна одной из первых начала этот процесс. Первыми прививки получили медики и люди, которые находились в группе риска.

Однако в стране активно распространяется наиболее опасный штамм коронавируса Дельта, который ухудшает эпидситуацию. Из-за этого в США возвращают обязательный масочный режим. Карантинное ограничение касается даже вакцинированных жителей страны.

Источник: NBC

Фото: Getty Images

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