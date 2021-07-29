В Великобритании обнаружили новые симптомы коронавируса, которые испытывают вакцинированные от Covid-19 люди. Эксперты выделили признаки заболевания: головная боль, насморк, боль в горле. Но самый необычный из них четвертый — это чихание.

Ученые взяли данные о симптомах у 2 278 привитых людей, которые заразились коронавирусом и зарегистрировали признаки болезни в приложении ZOE Symptom Tracker.

Они сравнили проанализированную информацию с данными о вакцинированных людях с отрицательным тестом и невакцинированных взрослых с положительным результатом. Оказалось, что чихание не является распространенным симптомом вируса и, вероятно, связано с простудой или аллергией.

В то же время эксперты заявляли, что люди, которые вакцинировались и заболели коронавирусом, чаще сообщали о чихании как о симптоме, чем те, у кого не было прививки. Однако неизвестно, вакцинированы ли люди, у которых взяли данные, полностью, или только одной дозой.

— Частое чихание может быть потенциальным признаком того, что у вакцинованого человека есть Covid-19. Поэтому необходимо сдать тест и самоизолироваться, чтобы защитить своих друзей, семью и коллег, – отметили ученые.

Эксперты советуют свести к минимуму угрозу распространения вируса: во время чихания прикрываться салфеткой, не касаться глаз, носа, рта.