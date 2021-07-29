В Израиле на свет появилась девочка с эмбрионом в животе. Врачей поразил этот случай, поскольку зарождение плода в плоде — очень редкое явление, оно фиксируется примерно раз на каждые 500 тыс. рождений.

Ребенок родился в начале июля в медицинском центре Ассута в Ашдоде.

Увеличение живота плода специалисты обнаружили на поздних сроках беременности.

После родов они осмотрели ребенка и подтвердили, что внутри живота новорожденной что-то есть.

Врачи провели операцию и извлекли два “мешочка”, эмбрионы развились лишь частично. Можно было увидеть лишь некоторые неразвитые кости и сердце.

Операция прошла успешно, никаких осложнений не было. Специалисты прогнозируют, что девочка полностью выздоровеет.

Маму и новорожденного ребенка уже отправили домой. У женщины есть еще трое детей.

Как отмечают специалисты, существует несколько теорий, которые объясняют подобные случаи, самая распространенная: беременность начинается двойней, но затем один из эмбрионов поглощается другим.

Источник: The Times of Israel