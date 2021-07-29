В Украине возможен вариант с отменой обязательного ношения масок. Но для этого большая часть населения должна быть вакцинирована от коронавируса.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью одному из изданий. Он утверждает, что риск передачи инфекции должен быть снижен до минимума.

— Мы можем рассматривать отмену масок только тогда, когда большая часть населения будет вакцинированной и когда есть гарантия, что ни один человек, снимающий маску в публичном месте или в месте скопления людей, не имеет риска передать инфекцию, — отметил Кузин.

По его словам, осень и зиму в этом году украинцы еще проведут в масках. В этом есть один плюс, ведь в это время люди болеют острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом, а маска будет защищать не только от Covid-19, но и от этих заболеваний.

Кузин добавил, что сейчас в Украине есть наименьшие отклонения от показателей. По итогам нескольких прошедших дней, большинство регионов находится на уровне плато. Но угрожающая тенденция наблюдается в Киеве, Харьковской и Луганской областях.

— Там мы должны усилить систему выявления и изоляции контактных лиц и убедиться, что на уровне ОТГ применяют адекватные противоэпидемические меры, — подытожил он.

По состоянию на 29 июля в Украине зафиксировали 846 новых случаев коронавируса. Выздоровели за сутки — 510 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 25 человек. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.