В Министерстве здравоохранения надеются, что до конца лета они смогут вакцинировать от коронавируса 5 млн украинцев.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью одному из изданий. По его словам, сейчас вакцинироваться от Covid-19 должен каждый человек, чтобы быть защищенным перед вспышкой болезни осенью.

— За последние несколько месяцев мы действительно очень нарастили наши мощности: если за май было произведено 409 тыс. прививок, то в июне – 1,5 млн, за июль, а он еще не закончился – более 2 млн, — отметил он.

В Минздраве также предполагают, что скоро в Украине можно будет смешивать вакцины от Covid-19. Кузин отметил, что основная рекомендация заключалась в том, что по сути разрешается смешивание вакцин, но при соблюдении алгоритма.

— Смешивание той или иной вакцины — не выбор пациента, а исключительно решение врача, направляющего на вакцинацию. Он может принять такое лишь в нескольких случаях: тяжелое, неблагоприятное событие после первой прививки или гуманитарные проблемы, — добавил он.

Кузин подчеркнул, что комбинировать можно мРНК-вакцины, то есть первую прививку Moderna, вторую-Pfizer и наоборот. Или же первая доза AstraZeneca, а вторая — мРНК-вакцина. Смешивание других типов вакцин сейчас не предусмотрено, то есть после Coronavac прививаться Moderna или Pfizer нельзя.

Вполне возможно, что уже в августе украинцы смогут получить смешанную прививку по направлению врача.

По словам директора Института биохимии им. А. В. Палладина, академика Сергея Комиссаренко, комбинировать различные вакцины от коронавируса можно. Ведь они направлены против шипообразного протеина. То есть можно вакцинироваться AstraZeneca, а затем второй раз – Pfizer или Moderna.