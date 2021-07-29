Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 29 июля 2021

В мире по состоянию на 29 июля зафиксировали 196,9 млн случаев Covid-19, из них умерло уже более 4,2 млн человек. В Украине в целом ситуация с коронавирусом стабильная, но в некоторых регионах наблюдается негативная статистика.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 29 июля зафиксировали 846 случаев коронавируса. Выздоровели за сутки — 510 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 25 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

По данным экспертов НАН, отрицательная динамика фиксируется в Херсонской, Луганской и Харьковской областях. Сейчас все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина, ни один из них пока не перешел к другому уровню эпидопасности.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 в мире зафиксировали за сутки в США (84 тыс.), Бразилии (48 тыс. ) и Индонезии (47 тыс.). По количеству смертей за сутки в мировом рейтинге лидирует Индонезия, Бразилия и Россия.

В Европе активнее всего коронавирус распространяется во Франции, Великобритании и Испании. Украина среди стран мира занимает 72 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – 15 позицию.

Негативная статистика в Украине и рекордная смертность в России: Covid-новости 29 июля / 2 фотографии

В России в третий раз за июль зафиксировали рекорд суточной смертности от коронавируса. С диагнозом Covid-19 за сутки умерли 799 человек.

На Олимпиаде-2020 в Токио выявили 24 новых случая коронавируса. Это самый большой суточный показатель, который был зарегистрирован с начала игр.

Правительство Эстонии приняло решение, что со 2 августа ношение масок в общественном транспорте станет обязательным. Также в стране решили ввести ограничения на количество участников массовых мероприятий.

В Великобритании для полностью вакцинированных от коронавируса людей из США и ЕС отменят карантин по прибытии в страну. Изменения начнут действовать со 2 августа.