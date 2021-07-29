Исследование ученых Массачусетского университета в США показало, что мастурбация временно увеличивает активность некоторых компонентов иммунной системы, а именно лейкоцитов и, в частности, естественных клеток-киллеров, которые борются с раковыми опухолевыми клетками, и клетками, инфицированными вирусами.

Мастурбация — это нормальное, здоровое занятие, но мифы о нем до сих пор существуют. Отчасти это связано с тем, что эта деятельность даже сегодня подвергается сильной стигматизации во многих странах мира. Возможно, потому, что ею можно заниматься вне гетеронормативных моногамных отношений.

Между тем исследования показывают, что удовольствие от мастурбации может принести пользу для здоровья, включая снятие стресса, улучшение настроения и облегчение боли, в том числе менструальных спазмов.

Мужская мастурбация и иммунитет

Исследования, посвященные потенциальному влиянию мастурбации на иммунную систему, немногочисленны и редки. Более того, на них влияет разрыв в гендерных данных, поэтому информации о предполагаемом эффекте мастурбации в отношении женского организма практически нет.

Что же касается мужчин, то в ходе одного исследования ученые попросили 11 добровольцев мастурбировать до оргазма. Исследователи взяли кровь у этих участников во время мастурбации, а также во время контрольной установки, когда не было никакой сексуальной активности.

Затем они измерили наличие различных маркеров активности иммунной системы в крови, в частности лейкоцитов и лимфоцитов, в контрольных условиях, а также перед оргазмом, и через пять и 45 минут после того, как добровольцы достигли оргазма.

Исследование показало, что мастурбация временно увеличивает активность некоторых компонентов иммунной системы, а именно лейкоцитов и, в частности, естественных клеток-киллеров, которые борются с раковыми опухолевыми клетками, и клетками, инфицированными вирусами.

Почему мастурбация может влиять на иммунитет

Согласно ограниченным данным, предоставленным исследованиями мужской мастурбации, акт самоудовлетворения, по-видимому, повышает активность иммунных клеток.

— Этот эффект может длиться до 24 часов после оргазма. Однако наибольшей силы он достигает в пределах 60 минут после оргазма, — утверждает профессор, специалист по мужскому здоровью Джерри Бейли.

По его словам, усиление состояния возбуждения и выброс гормонов во время и после оргазма повышает уровень иммунных клеток и гормонов.

Достаточно ли какого-либо из этих возможных преимуществ для предотвращения вирусных инфекций? Эксперты в области здравоохранения подчеркивают: сколь бы привлекательной ни была эта идея, мастурбация не оказывает достаточно сильного влияния на иммунную систему, чтобы помочь ей сдерживать болезнетворные микроорганизмы.

Однако они признали, что мастурбация может принести и другие преимущества, такие как помощь в хорошем сне, снятии стресса и улучшении настроения.

Источник: MedicalNewsToday