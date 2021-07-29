Специалисты Национальной академии наук Украины назвали регионы, в которых значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом.

По данным ученых, отрицательная динамика фиксируется в Херсонской, Луганской и Харьковской областях.

В Херсонской области за неделю количество госпитализаций выросло на 57%, положительных тестов — на 71%, новых случаев болезни — на 69%.

В частности, по количеству положительных тестов регион занимает второе место среди других областей Украины.

Что касается Харьковской области, то в регионе все эпидемические показатели продемонстрировали стремительный рост, хотя их значения пока еще невысокие.

В Луганской области растет количество госпитализаций. Однако количество положительных тестов в регионе пока остается невысоким.

Сейчас все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина, ни один из них пока не перешел в другой уровень эпидопасности.

Специалисты прогнозируют вспышку заболеваемости в Украине в конце лета или осенью 2021 года, ее, вероятно, спровоцирует индийский штамм коронавируса (Дельта), который сейчас активно распространяется в мире.

Источник: НАН Украины