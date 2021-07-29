Уровень заболеваемости Covid-19 будет расти — прогноз НАН

В течение недели, с 28 июля по 3 августа, количество новых случаев заболеваемости Covid-19 составит 638, а в течение следующей недели, с 4 по 10 августа – 735. Такой прогноз, размещенный на официальном сайте Национальной академии наук Украины, дали украинские ученые.

В сообщении также говорится об устойчивом росте заболеваемости Covid-19 в Украине в течение последних двух недель.

— Темпы роста заболеваемости довольно умеренны, около 10-20% в неделю, и отмечаются высокой вариативностью данных во времени и по регионам, — отмечается в прогнозе.

Относительно среднего количества новых случаев Covid-19 в Украине, то здесь речь идет о 581 человеке в день (за две недели — на 22%). А среднее количество летальных исходов за последнюю неделю достигает 17 смертей в день.

— Согласно прогнозным вычислениям, в которых заложена текущая тенденция к увеличению количества новых случаев, их среднее количество будет равно 638 в течение недели с 28 июля по 3 августа 2021 года и 735 – в течение недели с 4 по 10 августа 2021 года, — утверждают ученые.

По их словам, наблюдаемая летальность пациентов с Covid-19 выросла и составляет около 4% за период 3-4-недельной давности.

Источник: НАНУ