Команда исследователей из Монреаля и Франции использовала искусственный интеллект для выявления факторов, которые точно предсказали бы суицидальное поведение у студентов.

Можно ли вообще предсказать риск суицида у студентов, особенно в то время, когда пандемия Covid-19 негативно повлияла на психическое здоровье многих людей?

— Самоубийство — вторая главная причина смерти среди людей в возрасте от 15 до 24 лет. Раннее выявление суицидного поведения и мыслей является ключом к обеспечению надлежащего лечения, — убеждена ведущий автор исследования, доктор философии Мелисса Макалли.

Анализ основан на данных, собранных у более чем 5 тыс. студентов университетов Франции, за которыми наблюдали не менее одного года.

Используя искусственный интеллект (ИИ), исследователи ранжировали факторы, связанные с суицидальным риском, по степени их важности. Это — социально-демографические данные, образ жизни, употребление психоактивных веществ, детские травмы, а также личный и семейный анамнез суицидального поведения.

Имеет значение также психосоциальный стресс, например, переход из старшей школы в колледж, академическое давление и адаптация к новой среде.

Студенты заполнили два опросника, один – в начале исследования, второй — год спустя, предоставив исследователям важную информацию об их здоровье, употреблении наркотиков и алкоголя, медицинском и психиатрическом анамнезе и их психологическом состоянии.

По мнению исследователей, именно самооценка представляет собой важный прогностический маркер суицидального риска и поэтому должна использоваться в инструментах скрининга даже среди тех студентов, которые не проявляют признаков суицидального поведения.

Известно, что низкая самооценка является частью социальной тревожности и частично совпадает с депрессией.

Специалисты по психическому здоровью в командах ученых не ожидали, что самооценка будет одним из четырех основных прогнозов суицидального поведения. Это открытие было бы невозможным без ИИ, который позволял анализировать большой объем данных одновременно. Это открывает новые возможности как для исследований, так и для предотвращения студенческих суицидов, отмечают исследователи.