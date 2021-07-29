Часто от абьюзера в семье после насилия можно услышать оправдания, и увидеть в глазах огорчение и сожаление. И это работает. Женщины остаются с ними — живут дальше вместе, ищут оправдания жестокости, думают, что проблема в них, и не стоит “выносить мусор из дома”. Но часто происходит так, что после этого они снова и снова переживают домашнее насилие.

Факты ICTV развенчали мифы о домашнем насилии.

Это больше никогда не повторится

На самом деле нет. По словам психотерапевта Елены Костюк, существует три базовые стратегии поведения личности в стрессовой ситуации. Бить. Убегать. Замирать. Когда агрессор впервые применил насилие, этот инструмент становится для него приемлемым.

Если он делает это хотя бы один раз, это свидетельствует о том, что в эмоциональных состояниях его контроль коры головного мозга снижен. И регулировать собственные эмоции он неспособен, что серьезно повышает риск повторения прецедента. Динамика насилия (интервалы и степень) повышаются.

Этим и объясняется круг насилия, во время которого “конфетно-цветочные” периоды жизни с насильником сокращаются, а интенсивность насилия увеличивается. Именно поэтому круг насилия необходимо разрывать.

Я не хотел ее бить, она меня довела

Насилие никогда не является результатом поведения пострадавшего. И как бы насильник не хотел оправдать себя в глазах окружающих его людей или правоохранительных органов, акт насилия — персональный выбор и персональная ответственность преступника.

Я делал это в состоянии аффекта

Во-первых, преступление, совершенное в состоянии аффекта, не является невменяемым. Состояние аффекта является смягчающим обстоятельством. Которое не нивелирует состав преступления.

Во-вторых, состояние аффекта длится несколько минут. Поэтому если мужчина несколько часов подряд бьет жену, то делает он это вполне сознательно, и аффект там отсутствует.

Я не совершил преступление, это наше семейное дело

Насилие в отношении другого допустимо лишь в случае необходимой самообороны — не превышая ее пределов. Домашнее насилие же является преступлением. Это умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, что приводит к физическим или психологическим страданиям, расстройствам здоровья, потере трудоспособности, эмоциональной зависимости или ухудшению качества жизни потерпевшего лица. Наказывается общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

Домашний насильник — преступник. Когда вам говорят, что свидетельствовать о домашнем насилии как жертве — это “выносить сор из избы”, сделайте вид, что не слышали этого совета. Если вы стали свидетелем домашнего насилия — замалчивать это, а не свидетельствовать, также преступление. Характерно, что жертвы обычно замалчивают факт насилия, ведь в обществе принято осуждать именно жертву. Стать жертвой домашнего насилия считается постыдным.

Лично мне, после того как я пережила несколько таких случаев, и, выставив мужа за дверь, сделала факт насилия публичным, его мать написала, что я “сама довела” и “позорю ее сына”. Действительно, это же не поступок позорит человека, а пострадавшее лицо.

После того как я рассказала в соцсетях о факте насилия в семье, мне написали сотни женщин, которые пережили подобное, и даже хуже. Но не стали бороться, боялись говорить и не разорвали круг, живут и дальше с абьюзерами.

Не стоит настаивать на том, что семья после насилия не имеет права на жизнь. Имеет. Но только после длительных сеансов психотерапии и полного осознания насильником, что во фразе бить жену нельзя, но…, не существует никаких но.

Я не совершал насилия, я отвечал на оскорбление, как мог

Чтобы объяснить это, обратимся к законодательной базе. В соответствии со статьей 19 КУоАП, не является административным правонарушением действие, которое совершено в состоянии необходимой обороны, то есть при защите государственного или общественного порядка, собственности, прав и свобод граждан, установленного порядка управления, от противоправного посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом не было допущено превышение пределов необходимой обороны.

Превышением пределов необходимой обороны признается явное несоответствие защиты характеру и общественной вредности посягательства.

В то же время в соответствии со статьей 36 УК Украины необходимой обороной признаются действия, совершенные с целью защиты охраняемых законом прав и интересов лица, которое защищается, или другого лица, а также общественных интересов и интересов государства от общественно опасного посягательства путем причинения тому, кто посягает, вреда, необходимого и достаточного в данной обстановке для немедленного предотвращения или прекращения посягательства, если при этом не было допущено превышение границ необходимой обороны.

Где же проходит граница самообороны? Превышением пределов необходимой обороны признается умышленное причинение посягающему тяжкого вреда, который явно не соответствует опасности посягательства или обстановке защиты. Превышение пределов необходимой обороны влечет уголовную ответственность только в случаях, специально предусмотренных в статьях 118 и 124 УК Украины.

Простыми словами, если жена назвала мужа олухом, потому что это ее субъективное предположение, за что ей сломали челюсть или разбили нос, это является уголовным преступлением, потому что превышает рамки необходимой самообороны.

Мужчины также страдают от насилия

На самом деле да. Исследования, проведенные во многих странах мира, свидетельствуют, что в 95% случаев домашнего насилия именно женщины являются жертвами агрессии и погибли от рук собственных мужей. По информации ПРООН, ежегодно от физического домашнего насилия в Украине страдает около 1,8 млн женщин. И каждый год 600 человек погибают в результате домашнего насилия. Вдумайтесь в эту цифру. Она опережает даже количество погибших в ООС.