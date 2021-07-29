Пытаясь защитить своих детей от ужасных ситуаций внешнего мира и не перегружать их проблемами, взрослые нередко лгут.

Смерть, разводы, секс, травмы, опасность — эти темы преподносятся малышам в искаженном виде, нередко с использованием сказочных элементов.

С одной стороны, подобная тактика поведения с детьми оправдана, говорится в материале CNN, в котором психологи и родители анализируют эту тему. Зубные феи, плохие дяди и монстры в подвалах помогают защитить психику ребенка от информации, которую он не может из-за возраста понять и осмыслить, или же от потенциальной опасности.

Однако не всегда стоит прибегать ко лжи, это грозит тем, что ребенок сам вырастет лгуном.

В определенных ситуациях ложь оправдана.

— Когда дело доходит до детей, вы должны опускать часть правды, учитывая более широкий контекст их развития, — сказала психолог из Орегона Эми Стобер.

То есть установление границ, основанных на возрасте, зрелости и личности вашего ребенка, не является ложью. Это то, что родители должны делать, чтобы защитить своих детей.

Например, когда речь идет о сексе или других деликатных темах, не нужно рассказывать все подробности.

Спорной является тема разводов, эксперты советуют не говорить всю правду, чтобы не очернить другую сторону и не травмировать ребенка.

Но нужно понимать, что вся правда всегда выходит наружу, особенно в мире гаджетов, когда самые маленькие дети умеют пользоваться интернетом. Если ребенок обнаружит, что ему лгут и делают это постоянно, есть риск, что он также вырастет лгуном, говорится в материале.

Специалисты советуют создать доверительную атмосферу в семье, чтобы ребенок всегда мог прийти и поговорить о том, что его беспокоит. И каждый раз, начиная говорить неправду, нужно оценить ситуацию и состояние ребенка — стоит ли ограждать его от этой информации, или же он уже готов ее принять.