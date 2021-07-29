В Украине рассматривают возможность прививки третьей дозой вакцины Comirnaty производства Pfizer/BioNTech. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-конференции 29 июля на Всеукраинском форуме Украина 30. Децентрализация.

По его словам, сейчас пока никто не знает насколько долго продлится эффективность препарата после прививки. В случае, если после проведения клинических исследований, примут решение, что после полного комплекса (две прививки) нужно будет делать третью (бустерную) прививку, то Украина к этому готова.

Так, в стране уже думают над тем, чтобы закупить этот препарат на 2022 и 2023 годы.

— Если же будет решение, то вакцина действует в течение 1-2 лет, а потом нужно снова проводить полную иммунизацию, то есть одну прививку и через 28 дней вторую, то мы выходим и на такие решения, — добавил министр.

Ляшко подчеркнул, что все результаты и выводы должны быть приняты Всемирной организацией здравоохранения и европейскими регуляторами.

Он также добавил, что в Украине готовятся к возможной вспышке коронавируса осенью. Так, в Киеве в неэпидемический период уже работают над пропусками для людей, которые работают в критической инфраструктуре.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сообщал, что до конца лета Украина получит 47 млн доз Covid-вакцины. За средства государственного бюджета завезут 20 млн доз вакцины от компании Pfizer. Других производителей препаратов глава правительства не назвал.