Украина продолжает вакцинацию от Covid-19 вакциной Moderna. Правительство США предоставило нашей стране 2 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX.

Moderna — вакцина, которая содержит молекулы мРНК, является своеобразной инструкцией к созданию шиповидного белка коронавируса. Действует она по тому же принципу, что и вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Попадая в клетки человека, она делает копии этого белка, учит иммунитет распознавать, что белок чужеродный, и вырабатывает антитела к нему. Так организм учится защищаться от настоящего вируса.

ВОЗ, Европейское агентство по лекарственным средствам, Федеральное агентство по контролю и профилактике заболеваний США одобрили вакцину Moderna к экстренному применению. Она применяется в Канаде, Израиле, Японии и других странах.

Этой вакциной в мире сделано уже 138 млн прививок.

Клинические испытания показали, что ее эффективность — 94,1%.

По предварительным данным канадского исследования, которое длилось с декабря 2020 по май 2021 года, вакцина Moderna показала эффективность 96% в предотвращении госпитализации и смерти от штамма Дельта уже после первой дозы.

Уже 255 290 украинцев получили прививки вакциной Moderna. Ею прививают организованные коллективы и профессиональные группы, она доступна и в центрах массовой вакцинации.

Комбинировать различные вакцины, прививаясь от Covid-19, можно, и так рекомендует ВОЗ, отметил академик Сергей Комиссаренко. Людям, которые болели тяжелой формой коронавируса, академик советует делать одну прививку. А две нужны, если человек не болел, или же болел бессимптомно, и иммунный ответ у него сформировался очень легкий.