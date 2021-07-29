Молекулярные биологи Редингского университета (Великобритания) считают, что тромбоз сосудов у пациентов с тяжелым течением Covid-19 возникает, возможно, из-за ошибки при сборке антител.

— Раньше мы могли только предполагать, почему при тяжелом течении Covid-19 активируются тромбоциты. Оказалось, что виной всему дефектные антитела — они соединяются с зараженными клетками сосудов и заставляют их производить сигналы, которые активируют тромбоциты, — пояснил один из авторов исследования, профессор Редингского университета Джон Гиббинс.

В результате заражения SARS-CoV-2 могут возникать нарушения в работе различных систем: снижение иммунитета, воспаления различной локализации, формирование тромбов и проблемы с работой сердца и сосудов.

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Ученые изучают все случаи тромбоза и пытаются узнать, почему он возникает, и как его избежать.

Вакцины от Covid-19 компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson могут приводить к образованию тромбов из-за того, что они направляют спаечный белок прямо в ядро ​​клетки, где части белка расщепляются и создают мутации. Так появляются тромбы у одного человека из 100 тыс.

Источник: журнал Blood.