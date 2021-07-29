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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Вперед к цели. Что поможет достичь желаемого

пара

У каждого человека есть мечты и желания, к которым он стремится. Однако одни их достигают, другие же сдаются на полпути.

Журналисты CNN вместе с психологами проанализировали и назвали главные принципы, которые помогут достигать желаемого.

  • Ставить четкие цели

Для начала необходимо понимать, какого результата хочет добиться человек. Например, цель привести себя в форму не совсем конкретна, другое же дело — привести себя в форму, чтобы пробежать марафон.

То есть результат должен быть измеримым, при этом актуальным и своевременным, таким, который нужен человек на данном этапе его жизненного пути.

  • Рассказать другим о своих целях

То, что о планах будет знать еще кто-то, может дополнительно мотивировать человека с точки зрения ответственности.

  • Визуализировать не только проблемы, но и успех

Важной является визуализация — использование образов, чтобы начать верить в то, чего человек хочет достичь. При этом важно увидеть потенциальные препятствия на этом пути и представить, как они преодолеваются.

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  • Изменить образ мышления

Не нужно заранее настраиваться на негатив. Нужно стараться искать позитивные моменты.

  • Установить напоминания

Это могут быть мотивационные цитаты, медали, прошлые награды, а также изображение будущих. Их можно развесить по квартире, носить с собой.

Источник: CNN

Фото: Pixabay

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