У каждого человека есть мечты и желания, к которым он стремится. Однако одни их достигают, другие же сдаются на полпути.
Журналисты CNN вместе с психологами проанализировали и назвали главные принципы, которые помогут достигать желаемого.
- Ставить четкие цели
Для начала необходимо понимать, какого результата хочет добиться человек. Например, цель привести себя в форму не совсем конкретна, другое же дело — привести себя в форму, чтобы пробежать марафон.
То есть результат должен быть измеримым, при этом актуальным и своевременным, таким, который нужен человек на данном этапе его жизненного пути.
- Рассказать другим о своих целях
То, что о планах будет знать еще кто-то, может дополнительно мотивировать человека с точки зрения ответственности.
- Визуализировать не только проблемы, но и успех
Важной является визуализация — использование образов, чтобы начать верить в то, чего человек хочет достичь. При этом важно увидеть потенциальные препятствия на этом пути и представить, как они преодолеваются.
- Изменить образ мышления
Не нужно заранее настраиваться на негатив. Нужно стараться искать позитивные моменты.
- Установить напоминания
Это могут быть мотивационные цитаты, медали, прошлые награды, а также изображение будущих. Их можно развесить по квартире, носить с собой.