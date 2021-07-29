В Виннице от осложнений после лечения зуба умер мужчина.

Местный житель жаловался на боли. Он обратился в Винницкую стоматологическую поликлинику, где ему оказали помощь и вырвали зуб.

Однако мужчина не почувствовал улучшения, вместо этого его начали мучить головные боли, а также напухла щека.

С такими симптомами он попал в Винницкую городскую клиническую больницу №1, сразу в реанимацию.

У него диагностировали менингит, мужчина находился в коме.

Медикам после оказания помощи не удалось спасти жизнь мужчины. Он умер вчера, 28 июля 2021 года, в день рождения, ему должно было исполниться 52 года.

Семья умершего пока не сообщает, будет ли обращаться к сотрудникам полиции с требованием о привлечении к ответственности врача-стоматолога, который оказывал помощь мужчине.

Проблемы с зубами нередко вызывают осложнения. Так, во Львовской области в тяжелом состоянии госпитализировали 52-летнего мужчину с тяжелым поражением сердца. У него обнаружили заболевание сердца, к которому привели больные зубы. Именно поэтому важно вовремя обращаться к специалисту.

Источник: 33- й канал