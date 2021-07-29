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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Яблоки и перец: продукты с флавоноидами уменьшают риск снижения умственных способностей

харчування

Употребление одной тарелки ярких продуктов, таких как клубника, апельсины, яблоки, перец, сельдерей, которые содержат много флавоноидов, может замедлить потерю когнитивных функций.

Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в журнале Американской академии неврологии. У людей, которые съедали около 600 мг флавоноидов в день, риск когнитивного снижения был на 20% ниже, чем у тех, кто съедал всего 150 мг.

Авторы исследования утверждают, что в 100-граммовой порции клубники содержится около 180 мг флавоноидов, а в яблоке их около 113 мг.

Флавоноиды — это соединения с сильными антиоксидантными свойствами, которые содержатся во многих фруктах и овощах, – отметил автор исследования, профессор Гарвардского университета Уолтер Уиллет.

По его словам, сейчас появляется все больше данных о том, что флавоноиды являются мощным средством, когда речь идет о предотвращении снижения умственных навыков с возрастом.

— Наши результаты впечатляют, потому что они показывают, что простые изменения в вашем рационе могут помочь предотвратить снижение когнитивных способностей, — добавил он.

Снижение когнитивных способностей может привести к таким серьезным заболеваниям, как деменция и болезнь Альцгеймера.

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Это исследование длилось почти четверть века и охватило около 75 тыс. человек. Средний возраст участников в начале исследования составлял 50 лет, а сейчас им за 70-80.

Исследование проводили методом опроса. Но по словам доктора Дэниеля Поттса из Американской академии неврологии, который не принимал участия в исследовании, результаты более достовернее, чем другие исследования, поскольку работа продолжалась в течение десятилетий.

— Снижения когнитивных способностей — это то, что происходит медленно, поэтому, когда вы оцениваете это в течение длительного периода, вы можете лучше улавливать изменения, – пояснил он.

По словам Уиллета, не существует определенного количества флавоноидов, которое люди должны употреблять ежедневно, и их не следует считать или измерять.

В целом употребление флавоноидов играет лишь небольшую роль в потенциальном снижении умственных способностей. Люди также должны вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и не курить.

— Питание имеет большое значение для нашего когнитивного здоровья, и выбор, который мы делаем сегодня относительно того, что мы потребляем, играет большую роль в дальнейшей жизни и в защите нашего мозга, — подчеркнул он.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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