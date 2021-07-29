Некоторые украинцы получили первую прививку от Covid-19, находясь за границей. Могут ли они вакцинироваться второй дозой в Украине? Как это сделать?

Минздрав рекомендует три шага для этого:

1-й шаг. Обратитесь к семейному врачу. Он внесет данные о получении первой дозы в электронную базу здравоохранения. Вам нужно показать документ, содержащий данные о вакцинации первой дозой за рубежом (название, дата, серия, место проведения), заверенный учреждением или врачом, который проводил вакцинацию, и его перевод на украинский в произвольной форме.

2-й шаг. Обратитесь в пункт прививок или центр вакцинации, где есть в наличии необходимая вам вакцина. Обращаться нужно в определенный срок после первой дозы (AstraZeneca — 12 недель, CoronaVac/Sinovac — 14-28 дней, Moderna — 28 дней, Pfizer — 21-28 дней).

3-й шаг. Получите вторую прививку от Covid-19.

Если у вас возникли вопросы или вам отказали в вакцинации, обращайтесь, пожалуйста, в контакт-центр 0800 60 20 19.

В Украине уже делают комбинированные прививки от коронавируса, смешивая препараты разных производителей. Ориентируясь на опыт Европы, украинские специалисты комбинируют вакцины от Pfizer, Moderna и AstraZeneca.