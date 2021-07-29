Коронавирус в Украине 29 июля 2021: оперативная статистика МОЗ

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 846 человек. Из них 60 детей и 41 медработник.

Выздоровели за сутки – 510 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 25 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 480 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

г. Киев — 195;

Винницкая область — 41;

Волынская область — 1;

Днепропетровская область — 34;

Донецкая область — 66;

Житомирская область — 19;

Закарпатская область — 10;

Запорожская область — 56;

Ивано-Франковская область — 8;

Киевская область — 29;

Кировоградская область — 10;

Луганская область — 22;

Львовская область — 28;

Николаевская область — 22;

Одесская область — 56;

Полтавская область — 16;

Ровенская область — 15;

Сумская область — 39;

Тернопольская область — 4;

Харьковская область — 70;

Херсонская область — 34;

Хмельницкая область — 21;

Черкасская область — 16;

Черновицкая область — 16;

Черниговская область — 18.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело – 2 250 907 человек.

Умерло – 52 916 человек.

Выздоровело – 2 185 849 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 3 350 502 человека, из них получили одну дозу – 3 350 50 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 874 958 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 5 225 458 прививок.