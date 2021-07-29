Коронавирус в Украине 29 июля 2021: оперативная статистика МОЗ

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 846 человек. Из них 60 детей и 41 медработник.
Выздоровели за сутки – 510 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 25 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 480 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.
- г. Киев — 195;
- Винницкая область — 41;
- Волынская область — 1;
- Днепропетровская область — 34;
- Донецкая область — 66;
- Житомирская область — 19;
- Закарпатская область — 10;
- Запорожская область — 56;
- Ивано-Франковская область — 8;
- Киевская область — 29;
- Кировоградская область — 10;
- Луганская область — 22;
- Львовская область — 28;
- Николаевская область — 22;
- Одесская область — 56;
- Полтавская область — 16;
- Ровенская область — 15;
- Сумская область — 39;
- Тернопольская область — 4;
- Харьковская область — 70;
- Херсонская область — 34;
- Хмельницкая область — 21;
- Черкасская область — 16;
- Черновицкая область — 16;
- Черниговская область — 18.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 250 907 человек.
- Умерло – 52 916 человек.
- Выздоровело – 2 185 849 человек.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 3 350 502 человека, из них получили одну дозу – 3 350 50 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 874 958 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 5 225 458 прививок.