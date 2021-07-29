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Вікторія Яснопольська |

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 846 новых случаев Covid-19

коронавирус

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 846 человек. Из них 60 детей и 41 медработник.

Выздоровели за сутки – 510 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 25 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 480 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

  • г. Киев — 195;
  • Винницкая область — 41;
  • Волынская область — 1;
  • Днепропетровская область — 34;
  • Донецкая область — 66;
  • Житомирская область — 19;
  • Закарпатская область — 10;
  • Запорожская область — 56;
  • Ивано-Франковская область — 8;
  • Киевская область — 29;
  • Кировоградская область — 10;
  • Луганская область — 22;
  • Львовская область — 28;
  • Николаевская область — 22;
  • Одесская область — 56;
  • Полтавская область — 16;
  • Ровенская область — 15;
  • Сумская область — 39;
  • Тернопольская область — 4;
  • Харьковская область — 70;
  • Херсонская область — 34;
  • Хмельницкая область — 21;
  • Черкасская область — 16;
  • Черновицкая область — 16;
  • Черниговская область — 18.

Коронавирус в Украине 29 июля 2021: оперативная статистика МОЗ

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 250 907 человек.
  • Умерло – 52 916 человек.
  • Выздоровело – 2 185 849 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 3 350 502 человека, из них получили одну дозу – 3 350 50 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 874 958 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 5 225 458 прививок.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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