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Вікторія Яснопольська |

Предотвратить болезнь Паркинсона: ученые обнаружили уникальное вещество в ягодах и травах

Паркинсон

Исследователи Госпиталя Джона Хопкинса в США нашли доказательства, что природное соединение фарнезол, обнаруженное в травах, ягодах и фруктах, предотвращает и обращает вспять повреждение мозга, связанное с болезнью Паркинсона.

— Наши эксперименты показали перспективность фарнезола в качестве потенциального лекарственного средства для предотвращения болезни Паркинсона, — говорит профессор неврологии медицинского факультета Тед Доусон.

Исследователи определили потенциал фарнезола путем скрининга большой библиотеки лекарств, чтобы найти те, которые ингибируют PARIS.

PARIS – это белок, который, накапливаясь в мозге, замедляет производство другого белка, защищающего клетки мозга от повреждения реактивными молекулами кислорода. В противном случае дофаминовые нейроны отмирают, что приводит к когнитивным и физическим изменениям, связанным с болезнью Паркинсона.

Исследователи обнаружили, что мыши, получавшие фарнезол, лучше справились с тестом на силу и координацию, разработанным для выявления прогрессирования симптомов болезни Паркинсона.

В ходе химических экспериментов исследователи подтвердили, что фарнезол, связывается с PARIS, изменяет его форму таким образом, что он больше не может мешать выработке белков, защищающих мозг.

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Хотя необходимы дополнительные исследования, Доусон и его команда надеются, что когда-нибудь фарнезол можно будет использовать для создания методов лечения, которые предотвратят или обратят вспять повреждение мозга, вызванное болезнью Паркинсона.

Источник: MedicalXpress

Фото: Depositphotos

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