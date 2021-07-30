Украина получила от Эстонии 52 тыс. доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca.

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

— Мы искренне благодарны за намерения Эстонии помочь нам с вакцинами от коронавируса и за первую партию из 52 тыс. доз AstraZeneca, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, Эстония планирует признавать свидетельства вакцинации, выданные украинскими врачами, а также цифровые Covid-сертификаты, которые получат украинцы после прививки двумя дозами.

Кроме того, профильные ведомства стран договорились наладить обмен опытом в создании университетских клиник.

— Мы пригласили коллег присоединиться к формированию списков препаратов первой необходимости государственного значения. Благодаря таким спискам мы можем заранее позаботиться о производстве препаратов, оборудования или средств индивидуальной защиты, запасы которых должны присутствовать в странах постоянно, — добавил он.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. С тех пор привили 3 437 631 гражданина, из них одну дозу получили 3 437 629 человек, две — 1 938 495 людей.

Источник: Виктор Ляшко