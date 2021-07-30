В Кропивницком начали работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса.

В пятницу, 30 июля 2021 года, на прививку приглашают жителей Завадовки и Савиновки, сообщает пресс-служба Кропивницкого городского совета.

Пункты будут работать на конечной остановке маршрута №8 и на улице Котового.

Иммунизация продолжится и 31 июля. В городе будут делать прививки жителям Старой Балашовки возле магазина Дельта.

Кроме того, пункт вакцинации начнет работу на Кущевке, улица Водопьянова, возле школы №30.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. Сначала прививки начали делать медикам, военнослужащим, правоохранителям, а также сотрудникам образовательной сферы.

В июле начался новый этап иммунизации, укол могут получить все граждане Украины старше 18 лет. В то же время Минздрав разрешил делать прививки беременным женщинам.

На территории страны пока не разрешается вакцинировать детей. Иммунизация проходит в больницах и мобильных пунктах прививки, а также в центрах массовой вакцинации.

Источник: Кропивницкая городской совет