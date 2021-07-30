Эстония готова признавать Covid-сертификаты и свидетельства о вакцинации украинцев

Эстония готова признавать международные свидетельства вакцинации, выданные украинскими врачами. Тоже самое касается цифровых Covid- сертификатов, которые будут получать украинцы после прививки двумя дозами.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Кроме того, он поблагодарил Эстонию за партию вакцины от коронавируса, которую она предоставила Украине.

— Мы искренне благодарны за намерения Эстонии помочь нам с вакцинами от коронавируса и за первую партию из 52 тыс. доз AstraZeneca, которую Украина получила вчера, — отметил он.

Также Виктор Ляшко добавил, что Украина и Эстония договорились наладить обмен опытом в создании и работе университетских клиник. Кроме того, эстонских специалистов пригласили присоединиться к формированию списков препаратов первой необходимости государственного значения.

Это даст возможность заблаговременно позаботиться о производстве препаратов, оборудования или средств индивидуальной защиты, запасы которых должны быть в странах постоянно.

В Украине планируют выдавать Covid-сертификат в бумажном виде, вероятно, с осени. Как в цифровом, так и в бумажном вариантах будет QR-код, информация с которого будет расшифровываться с помощью соответствующего сканера.

Covid-сертификат будет трех типов: о ходе полного курса вакцинации; об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус; о том, что человек переболел Covid-19.

Источник: Виктор Ляшко