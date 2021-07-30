Средств контрацепции для мужчин во всем мире очень мало. Наиболее популярный метод предохраняться — презерватив, самый радикальный — вазэктомия.

В Америке ученые решили, что необходимо разработать щадящий способ контрацепции для мужчин, который можно безболезненно отменить в любое время.

Как утверждают специалисты, новый препарат имеет два преимущества: безопасность для организма и возможность сохранить детородную функцию.

Доклинические эксперименты подтвердили это.

Учитывая тот факт, что повышение температуры в паховой области может снизить количество и качество сперматозоидов, ученые использовали наночастицы оксида железа, покрытые лимонной кислотой, которые можно нагреть до высоких температур. Затем при помощи магнитного поля наночастицы доставлялись к яичкам.

Нагрев яичек на время подавляет сперматогенез и возвращает его на прежний уровень постепенно.

Эксперименты на мышах показали, что наночастицы, введенные через кровь, блокируют зачатие через семь дней после процедуры и восстанавливают функцию к концу второго месяца. Препарат нетоксичен и постепенно выводится из организма.

Ученые заявили, что эксперимент дает возможность для создания безопасной и долгосрочной мужской контрацепции.

Американские ученые работают в направлении создания новых безопасных контрацептивов для женщин. Сейчас изучается препарат местного действия, который безопасен и удобен.

Источник: ACS.