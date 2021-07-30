По состоянию на 30 июля город Киев продолжает лидировать по количеству больных коронавирусом. За прошлые сутки в столице зафиксировано 233 новых случая Covid-19.

В целом за прошедшие сутки выздороветь удалось 221 киевлянину, а за все время пандемии — 209 218. В то же время скончалась от осложнений, которые вызвал Covid-19, за все время 5 231 человек, а за последние 24 часа — один пациент.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: