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Факты / Lifestyle / Здоровье
Анастасія Рогожінська |

За сутки — 233 больных Covid-19: статистика коронавирус в Киеве за 30 июля

коронавірус

По состоянию на 30 июля город Киев продолжает лидировать по количеству больных коронавирусом. За прошлые сутки в столице зафиксировано 233 новых случая Covid-19.

В целом за прошедшие сутки выздороветь удалось 221 киевлянину, а за все время пандемии — 209 218. В то же время скончалась от осложнений, которые вызвал Covid-19, за все время 5 231 человек, а за последние 24 часа — один пациент.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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