Атрофия мозга — процесс, который наблюдается у людей пожилого возраста. Отмирание его клеток и уменьшение размера приводит к различным проблемам — потере памяти, когнитивных функций, деменции. Однако эти процессы могут наблюдаться и у молодых людей под влиянием определенных факторов.

Что может влиять на размер мозга

Чрезмерное потребление алкоголя

Ученые неоднократно проводили исследование и заявляли, что потребление алкоголя на регулярной основе может привести к уменьшению мозга.

Чтобы не допустить возникновение подобных проблем, нужно меньше пить спиртного.

Кофе тоже под вопросом

Кофеманы также в группе риска. Согласно исследованию австралийских ученых, люди, которые выпивают более шести чашек кофе в день, имеют на 53% более высокий риск деменции и уменьшения объема мозга, чем люди, которые пьют меньше.

Здесь важно придерживаться принципа умеренности.

Малоподвижный образ жизни

Движение — это жизнь. Это правило актуально и в этом вопросе. Исследователи отмечали, что пожилые люди, которые занимаются физическими нагрузками, имеют значительно меньшее сокращение мозга, чем те, кто малоактивен.

Стресс и переживания

В целом они негативно влияют на состояние здоровья человека и могут привести к уменьшению мозга. Исследование, опубликованное в журнале Neurology, подтверждает, что у людей с напряженным графиком, в жизни которых немало стрессовых ситуаций, может фиксироваться уменьшение мозга.

Потеря слуха

По данным исследования, проведенного в 2014 году в Johns Hopkins, у пожилых людей, которые страдали от потери слуха, быстрее развивалась атрофия.

То есть отсутствие способности слышать может влиять на сокращение мозга. В связи с этим нужно беречь слух.

Источник: Eat This, Not That