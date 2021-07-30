Украинский систему здравоохранения нужно готовить к новым вызовам и обеспечить денежное обеспечение не только врачам, но и всему медперсоналу.

Об этом во время брифинга по результатам заседания СНБО 30 июля 2021 года сообщил его секретарь Алексей Данилов.

— Наша система здравоохранения должна быть готова к тем вызовам, которые в ближайшее время могут ожидать не только нашу страну, но и все общество. Мы должны к этому тщательно готовиться, — отметил Алексей Данилов.

По его словам, медицинский персонал должен получать денежное обеспечение.

— Президент поставил вопрос о денежном обеспечении сотрудников медицинских учреждений. Речь идет не только о врачах. Акцент был сделан на медицинском персонале, на который возлагается большая нагрузка. С 1 января следующего года будет максимальное увеличение, — добавил он.

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Из-за пандемии коронавируса возросла нагрузка на украинских медиков.

В некоторых регионах врачи получают выплаты, в других же фиксируется задолженность. Например, о долгах сообщают специалисты из Харьковской области.